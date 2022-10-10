Україна припиняє експорт електроенергії через ракетні обстріли РФ

Жовтень, 10 в 18:33

Україна припиняє експорт електроенергії через ракетні удари РФ по енергетичних об’єктах.

Про це заявили у Міністерстві енергетики України.

– Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на ЄС. Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації з ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навіть після окупації та зупинки роботи Запорізької АЕС Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії.

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– Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми. Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України, – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.