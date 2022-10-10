Украинцев призвали вечером 10 октября ограничить потребление электроэнергии

Октябрь, 10 в 15:37

Из-за повреждений объектов энергоснабжения в результате массированных ракетных обстрелов РФ 10 октября украинцев призывают сегодня вечером с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

С такой просьбой к гражданам Украины обратился Офис президента.

– Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей, – объяснил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Уменьшение использования электроприборов в пиковые часы поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях, подчеркнул глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Какие приборы считаются наиболее энергозатратными:

электрообогреватели и бойлеры;

кухонные электроплиты и микроволновки;

стиральные и посудомоечные машины, электрические духовые шкафы;

электрочайники, кофеварки, утюги и пылесосы;

кондиционеры, зарядные устройства, компьютеры и телевизоры.

Герус также посоветовал пользоваться этими приборами ночью или в обед.

– Также более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему. Сегодня вечером и следующие несколько дней давайте сделаем все возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в 18:00 – 23:00, – добавил он.

В результате ракетных обстрелов РФ 10 октября погибли 11 украинцев, еще 64 травмированы.

Отсутствует электроснабжение в четырех областях – Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской. На остальной территории Украины света нет частично.