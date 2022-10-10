Украинцев призвали вечером 10 октября ограничить потребление электроэнергии
Из-за повреждений объектов энергоснабжения в результате массированных ракетных обстрелов РФ 10 октября украинцев призывают сегодня вечером с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.
С такой просьбой к гражданам Украины обратился Офис президента.
– Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей, – объяснил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Уменьшение использования электроприборов в пиковые часы поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях, подчеркнул глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
Какие приборы считаются наиболее энергозатратными:
- электрообогреватели и бойлеры;
- кухонные электроплиты и микроволновки;
- стиральные и посудомоечные машины, электрические духовые шкафы;
- электрочайники, кофеварки, утюги и пылесосы;
- кондиционеры, зарядные устройства, компьютеры и телевизоры.
Герус также посоветовал пользоваться этими приборами ночью или в обед.
– Также более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему. Сегодня вечером и следующие несколько дней давайте сделаем все возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в 18:00 – 23:00, – добавил он.
В результате ракетных обстрелов РФ 10 октября погибли 11 украинцев, еще 64 травмированы.
Отсутствует электроснабжение в четырех областях – Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской. На остальной территории Украины света нет частично.