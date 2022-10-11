Жовтень, 11 в 17:27

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що протягом сьогоднішнього дня Росія 33 рази обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на його каналі у Telegram.

– Росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною сотні мільйонів доларів на те, щоб українці день-два побули без світла. Але ми єдині, і ми вистоїмо, – зазначив він.

За словами Шмигаля, під час вчорашніх обстрілів було знеструмлено 3900 населених пунктів, проте енергетикам та рятувальникам уже вдалося відновити електропостачання у більшості регіонів.

Зараз дивляться

– У 3800 населених пунктів повернулося світло. Стабілізовано постачання електрики у західних областях, практично повністю заживлено Харків та Харківську область. Продовжуються відновлювальні роботи щодо забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів, – повідомив він.

Прем’єр вкотре звернувся до українців із проханням про обмеження споживання електрики у години пік.

– З 17:00 до 23:00 просимо не включати енергоємні прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми, – сказав він.

За словами Шмигаля, вчора українці добровільно зменшили споживання в середньому на 10%.

Він додав, що через необхідність відновити пошкоджену критичну інфраструктуру, у деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії.

– Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов’язані із дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. Наразі немає потреби ані аварійної допомоги з боку європейських країн, ані імпорту електричної енергії. Така можливість за потреби у нас існує, – розповів Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль