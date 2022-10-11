Октябрь, 11 в 19:10

Лидеры стран Большой семерки осудили массированные ракетные удары РФ, а также пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом говорится в совместном заявлении G7 по результатам внеочередного заседания, которое прошло во вторник, 11 октября.

— Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько нужно. Мы заверили президента Зеленского в том, что мы непреклонны в нашей приверженности оказанию поддержки, необходимой Украине для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что нападение на гражданское население является военным преступлением, а президент Путин и все причастные будут привлечены к ответственности.

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Также лидеры стран Большой семерки раскритиковали Россию за безответственную ядерную риторику и предупредили, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.