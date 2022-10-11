Октябрь, 11 в 17:33

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран G7 ввести санкции против энергетического сектора РФ в ответ на массовые удары по критической инфраструктуре Украины.

Об этом он заявил во время онлайн выступления на внеочередном саммите Группы семи.

— Россия начала новый этап эскалации, а значит, нужен новый санкционный пакет – сильный пакет. И я прошу вас разработать его! Когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, следует заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста, — сказал он.

Зеленский отметил важность оборонной поддержки нашего государства. Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанут работать.

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Также президент отметил, что Украина заинтересована только в своей территориальной целостности, и никаких военных действий против Беларуси не планирует.

– Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране. Опосредованно – она уже втянула их. А стремится – втянуть напрямую. Украина не планировала и не планирует военные меры против Беларуси. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности, – сказал он.

Чтобы полностью снять эту провокацию и нарративы, которые звучат от Лукашенко, Зеленский предлагает на границе Украины и Беларуси разместить миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации безопасности.