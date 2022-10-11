Октябрь, 11 в 12:55

Во вторник, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Участники заседания рассмотрели ряд важных вопросов. В частности, обсудили ситуацию на передовой, дальнейшие шаги деоккупации украинских территорий, отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо.

Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о ходе ликвидации последствий разрушений, вызванных массированными ракетными ударами российской армии, а также о мерах, предпринимаемых для защиты объектов критической инфраструктуры.

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Участники заседания рассмотрели подготовку армии к зимнему периоду.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.