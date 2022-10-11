Жовтень, 11 в 17:33

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн G7 запровадити санкції проти енергетичного сектора РФ у відповідь на масові удари по критичній інфраструктурі України.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на позачерговому саміті Групи семи.

– Росія почала новий етап ескалації, а отже, потрібен новий санкційний пакет – сильний пакет. І я прошу вас розробити його! Коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста, – сказав він.

Зеленський наголосив на важливості оборонної підтримки нашої держави. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестануть працювати.

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Також президент зазначив, що Україна зацікавлена лише у своїй територіальній цілісності, і жодних військових дій проти Білорусі не планує.

– Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано – вже вона втягнула їх. А прагне – втягнути безпосередньо. Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності, – сказав він.

Щоб повністю зняти цю провокацію і наративи, які звучать від Лукашенка, Зеленський пропонує на кордоні України і Білорусі розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.