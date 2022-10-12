Октябрь, 12 в 16:58

Украинские военные с помощью оружия, которое получили от Запада, добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией.

Об этом на открытии шестой встречи коалиции Рамштайн заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

– Несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи квадратных километров своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам. Однако помощь Контактной группы, тренировки и усилия по поддержке были жизненно важными. Мы достигли огромного прогресса, работая вместе, – сказал он.

Глава Пентагона заверил, что Контактная группа полна решимости, а поддержка Украины не зависит от времени года или результата какой-либо конкретной битвы.

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– Мы будем продолжать укреплять обороноспособность Украины – как для сегодняшних неотложных нужд, так и на долгосрочную перспективу, – сказал Остин.

По словам Остина, партнеры также активизируют усилия по обучению украинских военных, они должны подтолкнуть к инновациям свой ВПК, чтобы обеспечить ВСУ необходимым оборудованием.