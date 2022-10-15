Октябрь, 14 в 22:39

Норвегия закупит около 17 тыс. артиллерийских боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины.

Как заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм, речь идет о закупке боеприпасов калибров 122-мм и 152-мм на $20 млн.

— Потребность в военной поддержке Украины существенная и критическая. Эффективная артиллерия, включая достаточное количество боеприпасов, оказалась очень важной для защиты Украины от российского вторжения, – подчеркнул министр оборонного ведомства.

Кроме того, в норвежском правительстве снова заявили о готовности передать украинским защитникам зимнюю одежду и снаряжение на общую сумму 250 млн норвежских крон (около $23,4 млн).

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В общей сложности Норвегия в 2022 году планирует выделить Украине дополнительно еще около 3 млрд норвежских крон (около $281 млн).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 232-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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