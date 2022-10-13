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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Итоги заседания Рамштайн и осуждение России на Генассамблее ООН: что происходит на 232-й день войны (онлайн)

Итоги заседания Рамштайн и осуждение России на Генассамблее ООН: что происходит на 232-й день войны (онлайн)

12 октября прошел первый день заседания Контактной группы по обороне Украины, которая включает 50 государств. В народе это заседание называется Рамштайн-6.

По итогам заседания стало известно, что Канада предоставит Украине пакет помощи на $47 млн, включающий зимнюю одежду и артиллерийские снаряды.

Глава Пентагона заявил, что системы ПВО прибудут в Украину настолько быстро, насколько это возможно физически.

Германия в ближайшие недели передаст Украине очередную партию вооружений: САУ Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars-2.

Франция пообещала поставить Украине 3 LRU РСЗО (модернизированные M270).

Нидерланды предоставят Украине ракеты для систем противовоздушной обороны на сумму 15 миллионов долларов.

В то же время в течение дня Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе — их уничтожила ПВО.

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00:56 - 13 октября

Франция будет и в дальнейшем помогать Украине бороться за свои территории, а президент РФ Владимир Путин должен прекратить эту войну.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Пушки “Цезарь” для ведения контрнаступления, радары, системы и ракеты для защиты от атак с воздуха, бронетехника, обучение: мы будем продолжать поддерживать украинское сопротивление и будем усиливать нашу военную помощь. Мы не хотим мировой войны, – подчеркнул он.

Макрон также отметил, что весь цивилизованный мир “помогает Украине выстоять на своей земле, а не нападать на Россию”.

– Владимир Путин должен прекратить эту войну и уважать территориальную целостность Украины, – подчеркнул Макрон.

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00:13 - 13 октября

В Европарламенте выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского и украинской нации на ежегодную премию За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

Таким образом Европейская народная партия (ЕНП) выразила свою поддержку Украине. В ЕНП надеются, что все политические группы в Европарламенте поддержат их инициативу.

В ЕНП отметили, что неспровоцированная агрессивная война России против Украины, начатая в феврале 2022 года, наносит огромный ущерб украинскому народу в виде утраченных жизней и превращения городов и сел в руины. Члены Европарламента заявили, что украинский народ борется за защиту своего дома, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но каждый день воюет за свободу, демократию, верховенство закона и европейские ценности.

Справка. Премия Сахарова за свободу мысли – это ежегодная награда Европарламента. Ее начало датируется 1988 годом. Награду вручают за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, развития демократии и отстаивания верховенства права, а также за защиту прав меньшинств.

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