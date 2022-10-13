Итоги заседания Рамштайн и осуждение России на Генассамблее ООН: что происходит на 232-й день войны (онлайн)

12 октября прошел первый день заседания Контактной группы по обороне Украины, которая включает 50 государств. В народе это заседание называется Рамштайн-6.

По итогам заседания стало известно, что Канада предоставит Украине пакет помощи на $47 млн, включающий зимнюю одежду и артиллерийские снаряды.

Глава Пентагона заявил, что системы ПВО прибудут в Украину настолько быстро, насколько это возможно физически.

Германия в ближайшие недели передаст Украине очередную партию вооружений: САУ Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars-2.

Франция пообещала поставить Украине 3 LRU РСЗО (модернизированные M270).

Нидерланды предоставят Украине ракеты для систем противовоздушной обороны на сумму 15 миллионов долларов.

В то же время в течение дня Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе — их уничтожила ПВО.