Жовтень, 14 в 22:39

Норвегія закупить близько 17 тис. артилерійських боєприпасів для потреб Збройних сил України.

Як заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, йдеться про закупівлю боєприпасів калібрів 122-мм та 152-мм на $20 млн.

– Потреба у військовій підтримці України є суттєвою та критичною. Ефективна артилерія, включно з достатньою кількістю боєприпасів, виявилася дуже важливою для захисту України від російського вторгнення, – наголосив міністр оборонного відомства.

Крім того, в норвезькому уряді знову заявили про готовність передати українським захисникам зимовий одяг та спорядження на загальну суму 250 млн норвезьких крон (близько $23,4 млн).

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Загалом Норвегія у 2022 році планує виділити Україні додатково ще близько 3 млрд норвезьких крон (близько $281 млн).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 232-ту добу.

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