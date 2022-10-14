Подрыв на Крымском мосту продолжает препятствовать движению грузов и персонала – ISW
ВСУ продвинулись северо-западнее города Сватово на Луганщине, а российские войска пытаются отразить позиции на севере и северо-западе Херсонской области.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.
Оккупанты продолжают оборону в ожидании возможных украинских атак на Кременную.
– Украинские и российские источники заявляли, что российские войска пытаются отбить позиции на севере и северо-западе Херсонской области, – говорится в отчете ISW.
Аналитики добавляют, что повреждение Керченского моста продолжает препятствовать движению российских грузов и персонала на юг Украины. Также в ISW отмечают, что армия РФ продолжала наземные атаки в Донецкой области и сообщает, что имеет незначительные успехи к югу от Бахмута.
Также аналитики пишут, что Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы отвлечь внимание от мобилизации и военных неудач, и продолжил временное успокоение своих националистических сообществ путем нанесения ракетных ударов по Украине.
Источник: ISW