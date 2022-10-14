Октябрь, 14 в 8:02

ВСУ продвинулись северо-западнее города Сватово на Луганщине, а российские войска пытаются отразить позиции на севере и северо-западе Херсонской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.

Оккупанты продолжают оборону в ожидании возможных украинских атак на Кременную.

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– Украинские и российские источники заявляли, что российские войска пытаются отбить позиции на севере и северо-западе Херсонской области, – говорится в отчете ISW.

Аналитики добавляют, что повреждение Керченского моста продолжает препятствовать движению российских грузов и персонала на юг Украины. Также в ISW отмечают, что армия РФ продолжала наземные атаки в Донецкой области и сообщает, что имеет незначительные успехи к югу от Бахмута.

Также аналитики пишут, что Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы отвлечь внимание от мобилизации и военных неудач, и продолжил временное успокоение своих националистических сообществ путем нанесения ракетных ударов по Украине.

Источник: ISW