ВСУ уничтожили 3 командных пункта и накрыли 4 пункта ПВО россиян — ОК Юг

Октябрь, 14 в 7:22

В ОК Юг рассказали о текущей оперативной обстановке на юге Украины. Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы, как попытки изучить наши позиции.

– Так, сегодня днем ​​ДРГ противника вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери – есть погибшие и раненые – и ретировался, — говорится в сообщении.

После обеда было нанесено огневое поражение из реактивных систем залпового огня по Апостоловской общине Криворожья, обошлось без человеческих потерь.

Также командование сообщает, что к вечеру враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря ракетами типа Калибр. Одну из них, направленную по Одесской области, силы нашей противовоздушной обороны уничтожили.

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Вражеская авиация дважды атаковала наши позиции в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком. Без потерь.

В сообщении командования говорится, что наши авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее по результативности: поражены 4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также 3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.

Результатами стало уничтожение двух реактивных систем залпового огня Ураган, Града, тяжелой огнеметной системы Сонцепек, станции радиоэлектронной борьбы, двух 120 мм минометов, трех танков, трех командных пунктов подразделений вражеской 35-й армии.

При попытке проведения воздушной разведки враг лишен двух беспилотных шпионов типа Орлан-10.

Сообщается, что в Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме выросла до 15 единиц, продолжающих маневры вдоль южного побережья Крыма. На боевом дежурстве 3 носителя Калибров, среди которых один – подводный. Общее ракетное снаряжение – до 20 ракет.

Источник: ОК Юг