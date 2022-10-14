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Факти / Україна

Підрив на Кримському мосту продовжує перешкоджати руху вантажів та персоналу – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Підрив на Кримському мосту продовжує перешкоджати руху вантажів та персоналу – ISW

ЗСУ просунулися на північний захід від міста Сватове на Луганщині, а російські війська намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Окупанти продовжують оборону в очікуванні можливих українських атак на Кремінну.

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– Українські та російські джерела заявляли, що російські війська намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області, – йдеться у звіті ISW.

Аналітики додають, що пошкодження Керченського мосту продовжує перешкоджати руху російських вантажів і персоналу на південь України. Також у ISW зазначають, що армія РФ продовжувала наземні атаки в Донецькій області та стверджує, що має незначні успіхи на південь від Бахмута.

Також аналітики пишуть, що Кремль продовжує докладати зусиль, щоб відволікти увагу від мобілізації, військових невдач та  продовжив тимчасове заспокоєння своїх націоналістичних спільнот шляхом нанесення ракетних ударів по Україні.

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Джерело: ISW

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