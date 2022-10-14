Российские военные украли почти все баржи для бегства из Херсона — Генштаб

Октябрь, 14 в 19:13

Российские военные украли почти все плавсредства, чтобы сбежать из Херсона, а власти РФ планируют “эвакуировать” музеи из оккупированного Крыма.

— Во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр. На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность, — сообщает Генштаб.

Россия пытается выйти на административную границу Донецкой области, а также сохранить захваченные районы Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. В течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков.

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Всего за текущие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

– Руководство Беларуси продолжает оказывать помощь РФ для осуществления военной агрессии на территории Украины. По имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым, — сообщает Генштаб.

Также враг обстрелял:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечье, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречное и Гряниковка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечье, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречное и Гряниковка; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опросное, Иванград;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опросное, Иванград; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Невельское и Марьинка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные наступательных действий не вели и продолжали обустраивать позиции для обороны. Враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.

На Южнобужском направлении более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения подверглись ударам со стороны противника.

Подтверждено уничтожение большого числа личного состава противника за предыдущие дни. Так, в результате действий ВСУ в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области погибли 150 оккупантов и около 100 ранены. Также уничтожены 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники.

– По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области, наши воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, транспортировавшуюся железнодорожным транспортом. Количество и характер повреждений уточняются, – добавляют в Генштабе.

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного ЗРК противника.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удар по 3 пунктам управления, 8 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 3 складам боеприпасов.