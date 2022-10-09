Октябрь, 09 в 15:53

После вчерашнего мощного взрыва на Керченском мосту сотни жителей оккупированного Крыма пытаются покинуть полуостров. Из-за этого в направлении моста образовались многокилометровые пробки.

Соответствующие видео в соцсетях публикуют местные жители.

Российские пропагандистские СМИ, а также “власти” Крыма уверяют, что автомобильное движение по мосту возобновили еще вчера, но значительно снизили пропускную способность.

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Пропускают по 10 машин за раз для того, чтобы тщательно проверить каждое транспортное средство.

Оккупанты уверяют, что никакой паники в Крыму нет.

В свою очередь российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по мосту для грузовиков и автобусов запрещено до особого распоряжения.

По его словам, перевозка автобусов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт Кавказ.

А еще глава оккупационной администрации уверяет, что железнодорожная ветка Керченского моста будет работать в штатном режиме.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября рано утром — один пролет упал в воду.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.

Фото: скриншот с видео