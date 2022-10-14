Російські військові вкрали майже всі баржі для втечі з Херсону – Генштаб

Жовтень, 14 в 19:13

Російські військові вкрали майже всі плавзасоби аби втекти з Херсону, а російська влада має намір евакуювати музеї з окупованого Криму.

– В тимчасово зайнятому місті Херсон окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржевого типу для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро. На тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність, – повідомляє Генштаб.

Росія намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області, а також утримати захоплені райони Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом поточної доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків.

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Загалом, за поточну добу, окупанти завдали 3 ракетні та 10 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

– Керівництво Білорусі продовжує надавати допомогу РФ для здійснення військової агресії на території України. Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим, – повідомляє Генштаб.

Також ворог обстріляв:

на Сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області;

– з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське;

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п’ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п’ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське та Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові наступальних дій не вели та продовжували облаштовувати позиції для оборони. Ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляв понад 20 районів населених пунктів. Серед них – Новосілка, Времівка, Новопіль, Нескучне, Золота Нива, Вугледар, Кам’янське та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення зазнали удару з боку противника.

Підтверджено знищення великого числа особового складу противника за попередні дні. Так, в результаті дій ЗСУ в районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області загинуло 150 окупантів та близько 100 – поранені. Також знищено 3 комплекси С-300 та до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки.

– За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються, – додають у Генштабі.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного ЗРК противника.

Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 3 склади боєприпасів.