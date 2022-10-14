Октябрь, 14 в 17:39

Украинские военные успешно уничтожают иранские дроны-камикадзе Shahed-136 на юге нашей страны. Их запускают войска РФ.

Об этом сообщила в эфире общенационального телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты уже применили на южном направлении 150 иранских дронов. И 116 из них были сбиты украинскими военными.

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– Они используют, мы учимся их сбивать. И результаты достаточно убедительны в нашей зоне ответственности. Мы уже имеем достижение в 116 сбитых дронов против 34 попаданий, — подчеркнула Гуменюк.

Она уточнила, что эти попадания дронов не всегда были результативными: оккупанты, например, попадали в береговую линию, что не наносило повреждений инфраструктуре.

Гуменюк также сообщила, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по врагу.

– Горячо мы делаем в большинстве случаев врагу. В то время как они пытаются все же атаковать нас. В том числе с использованием дронов-камикадзе, шесть из которых этой ночью мы уничтожили на Николаевском направлении, — отметила она.

Комментируя активность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) врага, Гуменюк заявила, что это скорее попытки показать военно-политическому руководству РФ хоть какую-то деятельность. По ее словам, случается, что ДРГ пытаются обнаружить, “куда направлять свои усилия”, чтобы сдаться в плен.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал, что ВСУ сбивают 85-90% дронов-камикадзе Shahed-136, которые Иран передал России.

По данным, озвученным министром обороны Украины Алексеем Резниковым, у РФ осталось еще около 300 иранских дронов. Однако оккупанты пытаются закупить еще несколько тысяч таких беспилотников.

Между тем, в НАТО пообещали передать Украине 100 станций для глушения дронов.