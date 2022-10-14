Октябрь, 14 в 15:00

У России еще осталось около 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Такую цифру в эфире национального телемарафона озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, сейчас российские военные пытаются закупить несколько тысяч таких беспилотников. Получится ли это у них сделать, будет видно. Однако Алексей Резников подчеркнул, что нужно быть готовым к этому.

– Мы не сидим на месте. Разрабатываются системы их подавления. Наши военные уже научились сбивать эти дроны. Мы разбираем их до деталей и готовим разные системы противодействия, — рассказал министр.

Напомним, иранские дроны-камикадзе Shahed-136 – это тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью, которые использует Россия в войне против Украины.

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Они способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора.

Также дрон может автоматически выполнять задание, на которое его запрограммировали. Беспилотники Shahed-136 преодолевают расстояние до 2,5 тыс. км.