Жовтень, 14 в 17:39

Українські військові успішно знищують іранські дрони-камікадзе Shahed-136 на півдні нашої країни. Їх запускають війська РФ.

Про це поінформувала в ефірі загальнонаціонального телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти вже застосували на південному напрямку 150 іранських дронів. І 116 із них збили українські військові.

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– Вони використовують, ми вчимося їх збивати. І результати досить переконливі в нашій зоні відповідальності. Ми вже маємо здобуток у 116 збитих дронів проти 34 влучань, – наголосила Гуменюк.

Вона уточнила, що ці влучання дронів не завжди були результативними: окупанти, наприклад, потрапляли в берегову лінію, що не завдавало ушкоджень інфраструктурі.

Гуменюк також повідомила, що Збройні сили України продовжують завдавати ударів по ворогу.

– Гаряче ми завдаємо в більшості випадків ворогу. В той час як вони намагаються все ж таки атакувати нас. В тому числі з використанням дронів-камікадзе, шість із яких цієї ночі ми знищили на Миколаївському напрямку, – зазначила вона.

Коментуючи активність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) ворога, Гуменюк заявила, що це швидше спроби показати військово-політичному керівництву РФ хоч якусь діяльність. За її словами, трапляється, що ДРГ намагаються виявити, “куди спрямовувати свої зусилля”, щоб здатися в полон.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов поінформував, що ЗСУ збивають 85-90% дронів-камікадзе Shahed-136, які Іран передав Росії.

За даними, які озвучив міністр оборони України Олексій Резніков, у РФ залишилося ще близько 300 іранських дронів. Однак окупанти намагаються закупити ще декілька тисяч таких безпілотників.

Тим часом у НАТО пообіцяли передати Україні 100 станцій для глушіння дронів.