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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Антидронный купол над Киевом и стрельба между россиянами на полигоне под Белгородом: что происходит на 235-й день войны (онлайн)

Антидронный купол над Киевом и стрельба между россиянами на полигоне под Белгородом: что происходит на 235-й день войны (онлайн)

В российском Белгороде 15 октября загорелась нефтебаза.

Впоследствии в Белгородской области на одном из военных полигонов произошла стрельба, по меньшей мере 11 человек погибли.

За взятого в плен террориста Игоря Гиркина объявили вознаграждение $50 тыс. Ранее появились сообщения, что он отправился воевать против Украины.

Россия заблокировала коммюнике МВФ с призывом прекратить войну против Украины.

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00:09 - 16 октября

Российский диктатор Владимир Путин считает, что около 20-30 тыс. военных РФ достаточно для повторного нападения на Киев.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Путину пришло в голову, что для нападения на Киев достаточно накопить 20-30 тыс. солдат. Он считает, что это достаточная угроза, чтобы нам пощекотать нервы или взять какие-нибудь пригороды, повторить травму Бучи, — подчеркнул он.

Однако Арестович заверил, что вероятнее всего в случае повторного наступления на Киев произойдет травма Чернобаевки. Стоит отметить, что Чернобаевка в Херсонской области стала символом украинского сопротивления и болью для российских оккупантов.

– Но скорее повторится травма Чернобаевки. Просто в течение нескольких дней произойдет много раз Чернобаевка, и на этом все закончится, – убежден Арестович.

Он отметил, что в армии Российской Федерации осталось всего 25% арсенала ракет. По его словам, войска Путин еще могут нанести массированный ракетный удар на территории Украины, однако это станет самоубийством для него.

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