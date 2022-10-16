Антидронный купол над Киевом и стрельба между россиянами на полигоне под Белгородом: что происходит на 235-й день войны (онлайн)
В российском Белгороде 15 октября загорелась нефтебаза.
Впоследствии в Белгородской области на одном из военных полигонов произошла стрельба, по меньшей мере 11 человек погибли.
За взятого в плен террориста Игоря Гиркина объявили вознаграждение $50 тыс. Ранее появились сообщения, что он отправился воевать против Украины.
Россия заблокировала коммюнике МВФ с призывом прекратить войну против Украины.
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