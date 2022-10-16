Октябрь, 16 в 11:14

Ночью 16 октября российские оккупанты уничтожили две школы в Запорожской области.

Россияне за ночь разрушили две школы в Запорожской области / 6 фотографий

В школу села Воздвижевка захватчики попали двумя ракетами.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, разрушено почти все здание учебного заведения.

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Еще одна ракета попала в местный парк. После этого разрушениям подверглись частные дома вокруг.

Разрушена ракетами и школа в селе Доброполье.

Там обошлось без пострадавших.

– Убивать беззащитных мирных людей, уничтожать школы, больницы, дома – это и есть тактика врага. Однако мы выстоим, дадим отпор, а все разрушенное после победы отстроим, – заверил Александр Старух.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух