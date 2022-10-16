Россияне за ночь разрушили две школы в Запорожской области
Ночью 16 октября российские оккупанты уничтожили две школы в Запорожской области.
В школу села Воздвижевка захватчики попали двумя ракетами.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, разрушено почти все здание учебного заведения.
Еще одна ракета попала в местный парк. После этого разрушениям подверглись частные дома вокруг.
Разрушена ракетами и школа в селе Доброполье.
Там обошлось без пострадавших.
– Убивать беззащитных мирных людей, уничтожать школы, больницы, дома – это и есть тактика врага. Однако мы выстоим, дадим отпор, а все разрушенное после победы отстроим, – заверил Александр Старух.
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Источник: Александр Старух
Фото: Александр Старух