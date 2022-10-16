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Факти / Україна

Росіяни за ніч зруйнували дві школи в Запорізькій області

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Росіяни за ніч зруйнували дві школи в Запорізькій області

Уночі 16 жовтня російські окупанти знищили дві школи в Запорізькій області.

Росіяни за ніч зруйнували дві школи в Запорізькій області / 6 фотографий

У школу села Воздвижівка загарбники поцілили двома ракетами.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, зруйнована майже вся будівля навчального закладу.

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Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Після цього руйнувань зазнали приватні будинки навколо.

Зруйнована ракетами й школа в селі Добропілля.

Там минулося без постраждалих.

– Вбивати беззахисних мирних людей, нищити школи, лікарні, будинки – це і є тактика ворога. Однак ми вистоїмо, дамо відсіч, а все зруйноване після перемоги відбудуємо, – запевнив Олександр Старух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

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