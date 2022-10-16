Росіяни за ніч зруйнували дві школи в Запорізькій області
Уночі 16 жовтня російські окупанти знищили дві школи в Запорізькій області.
У школу села Воздвижівка загарбники поцілили двома ракетами.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, зруйнована майже вся будівля навчального закладу.
Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Після цього руйнувань зазнали приватні будинки навколо.
Зруйнована ракетами й школа в селі Добропілля.
Там минулося без постраждалих.
– Вбивати беззахисних мирних людей, нищити школи, лікарні, будинки – це і є тактика ворога. Однак ми вистоїмо, дамо відсіч, а все зруйноване після перемоги відбудуємо, – запевнив Олександр Старух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олександр Старух
Фото: Олександр Старух