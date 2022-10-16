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Факты / Україна

В Рубежном прибывшие из Чечни военные выселяют людей – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

В Рубежном Луганской области начали выселять гражданских из частных домов.

К таким действиям прибегают военнослужащие из Чеченской Республики, прибывшие для усиления группировки российских оккупационных войск.

В жилищах людей захватчики собираются разместить своих офицеров, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Тем временем Силы обороны Украины продолжают наносить удары по вражеским позициям.

В частности, в Генштабе ВСУ появилась уточненная информация о том, что Силы обороны Украины точечными ударами артиллерии уничтожили склад боеприпасов и ранили более 20 оккупантов в Марфополе Запорожской области.

В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих.

В Пологах – ориентировочно три десятка раненых оккупантов.

В Каменце-Днепровской уничтожены семь единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника.

Число погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется, отмечают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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