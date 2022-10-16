У Рубіжному прибулі з Чечні військові виселяють людей – Генштаб ЗСУ

Жовтень, 16 в 7:27

У Рубіжному Луганської області почали виселяти цивільних із приватних помешкань.

До таких дій вдаються військовослужбовці з Чеченської Республіки, які прибули для посилення угруповання російських окупаційних військ.

У житлах людей загарбники збираються розмістити своїх офіцерів, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Тим часом Сили оборони України продовжують завдавати уражень ворогові.

Зокрема, у Генштабі ЗСУ з’явилась уточнена інформація про те, що Сили оборони України точковими ударами артилерії знищили склад боєприпасів та поранили понад 20 окупантів у Марфополі Запорізької області.

У Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців.

У Пологах – орієнтовно три десятки поранених окупантів.

У Кам’янці-Дніпровській знищено сім одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника.

Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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