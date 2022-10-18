Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана и ускорить предоставление ПВО Украине

Октябрь, 17 в 22:00

Из-за обстрелов Киева 17 октября дронами-камикадзе Shahed-136 Украина призывает ЕС ввести санкции против Ирана.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая 17 октября на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

– Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины, – отметил глава МИД.

По убеждению Дмитрия Кулебы, из-за террористических атак с использованием иранского оружия есть все основания для введения пакета санкций против Ирана со стороны ЕС.

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– Путин пытается втянуть в борьбу своих единственных союзников: Беларусь, Иран, Северную Корею. Новые санкции будут предупреждением Тегерана, если он продолжит поставки оружия для нужд России, и превентивным предупреждением для тех, кто также рассматривает возможность снабжения РФ оружием и военной техникой, — отметил он.

Кулеба призвал ЕС ускорить предоставление Украине систем ПВО для противодействия нападениям РФ на гражданских людей и критическую энергетическую инфраструктуру, а также обеспечить постоянство поставок ракет и боеприпасов к ним.

Глава МИД Украины проинформировал европейских коллег об очередных террористических нападениях РФ на энергетическую инфраструктуру и жилые районы Киева.

Министр напомнил о массированном ракетном ударе РФ по энергетической инфраструктуре в прошлый понедельник.

— У нас есть данные о том, что Путин готовится нанести удары против энергетической инфраструктуры, которая транспортирует российский газ в Европу: украинскую газотранспортную систему и Турецкий поток. Его расчет состоит в том, что тогда у ЕС нет другого выбора, кроме как запустить Северный поток-2 и отменить часть санкций, — отметил министр.

Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить этот сценарий состоит в том, чтобы государства ЕС уже сейчас заняли твердую позицию и донесли до России, что снятие санкций и запуска Северного потока-2 не будет ни при каких условиях.

Министр очертил конкретные сферы и сектора экономики РФ, которые должны быть подвержены санкциям девятого санкционного пакета ЕС: санкции в сфере энергетики, транспорта, финансов, торговли, продления нефтяного эмбарго и отключения российских банков от SWIFT, введение запрета на информационно-коммуникационные услуги тому подобное.