Кулеба закликав ЄС ввести санкції проти Ірану та прискорити надання ППО Україні

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Через обстріли Києва 17 жовтня дронами-камікадзе Shahed-136 Україна закликає ЄС запровадити санкції проти Ірану.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи 17 жовтня на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

– Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України, – зазначив голова МЗС.

На переконання Дмитра Кулеби, через терористичні атаки з використанням іранської зброї існують всі підстави для запровадження пакету санкцій проти Ірану з боку ЄС.

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– Путін намагається втягнути в боротьбу своїх єдиних союзників: Білорусь, Іран, Північну Корею. Нові санкції будуть попередженням Тегерану, якщо він продовжить поставки зброї для потреб Росії, і превентивним попередженням для тих, хто також розглядає можливість постачати РФ зброю та військову техніку, — зауважив він.

Також Кулеби закликав ЄС прискорити надання Україні систем ППО для протидії нападам РФ на цивільних людей і критичну енергетичну інфраструктуру, а також забезпечити сталість постачання ракет і боєприпасів до них.

Глава МЗС України поінформував європейських колег про чергові терористичні напади РФ на енергетичну інфраструктуру та житлові райони Києва.

Міністр нагадав про масований ракетний удар РФ по енергетичній інфраструктурі минулого понеділка.

– Ми маємо дані про те, що Путін готується завдати ударів проти енергетичної інфраструктури, яка транспортує російський газ до Європи: української газотранспортної системи та Турецького потоку. Його розрахунок полягає в тому, що тоді ЄС не матиме іншого вибору, крім як запустити Північний потік-2 і скасувати частину санкцій, — зазначив міністр.

Він наголосив, що єдиний спосіб упередити цей сценарій полягає в тому, щоб держави ЄС вже зараз зайняли тверду позицію та донесли до Росії, що зняття санкцій та запуску Північного потоку-2 не буде за жодних умов.

Міністр окреслив конкретні сфери та сектори економіки РФ, які мають бути уражені санкціями дев’ятого санкційного пакету ЄС: це санкції у сфері енергетики, транспорту, фінансів, торгівлі, продовження нафтового ембарго та відключення російських банків від SWIFT, запровадження заборони на інформаційно-комунікаційні послуги тощо.