Октябрь, 17 в 13:00

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (Шахид), атаковавшие сегодня Киев, могли долететь как из Беларуси, куда недавно Россия их передала, так и из Крыма. Дальность полета позволяет долетать и с оккупированного полуострова.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что может быть эффективным против Шахидов.

– Против таких дронов эффективным является самое низкое звено противовоздушной обороны – это тактические средства близкого радиуса действия. Но за счет того, что у них малый радиус действия, их нужно очень много. А в основном главным способом борьбы с такими дронами должна стать радиоэлектронная борьба, которая будет их выводить из строя и ослеплять, чтобы они теряли свою эффективность, – рассказал Жданов.

По словам военного эксперта, в идеале следует создать антидронный купол. И разговоры о создании такого вокруг Киева уже есть. О нем, в частности, будут говорить на Национальном оборонном хакатоне, который состоится при поддержке НАТО в ближайшие дни.

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Олег Жданов уточнил, что один из последних пакетов оборонной помощи для Украины также содержит антидронную помощь.

– В предпоследнем пакете помощи США прописали переносные радиоэлектронные средства, на основании которых в Киеве в качестве пилотного проекта будет создаваться противодронный купол. Но это перспектива, – подчеркнул он.

Если такой пилотный проект докажет свою эффективность, его могут распространить на другие города, считает эксперт.

Наибольшая сложность этих дронов – они летят очень низко и медленно. То есть проблема не в их уничтожении, а в обнаружении. Дроны довольно примитивны и не корректируют маршрут во время полета.

– Маршрут может закладываться, программироваться, как на обычном GPS-навигаторе. Единственное, что у них работает: они определяют рельеф местности и обходят преграды, меняя высоту. Им задается высота, допустим 50 метров, и он уходит на этой высоте, но повторяет рельеф местности. И вот ослепление электроники может привести к его падению. А так никто его не корректирует, никакой связи нет, ни обратной, ни прямой. Основной принцип работы – “пустил и забыл”, – говорит Олег Жданов.

По прогнозам эксперта, Россия будет запускать по Украине все, что будет иметь.

– Победа любой ценой. Они используют все, что есть. Пока у них будут средства, они будут нас атаковать. Закончатся дроны, найдут что-нибудь другое. Иран сейчас хочет ракеты передавать. Очевидно, здесь есть такая “серая” связь Китай-Иран-Россия, – добавил Жданов.

По данным городских властей Киева, утром в сторону столицы летели 28 дронов. Украинским военным удалось сбить большинство из них. Всего в Киеве 17 октября прогремели пять взрывов. Оккупанты, в частности, ударили по жилому дому в Шевченковском районе.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко проинформировал о гибели трех человек в доме. Спасены 19 человек, работы продолжаются.

Источник: Виталий Кличко, Кирилл Тимошенко

Фото: Telegram-канал Кирилла Тимошенко