Уже защищает важные объекты: какой антидронный купол планируют создать над Киевом за два года

Октябрь, 15 в 21:11

Над Киевом хотят создать специальный купол для защиты от вражеских дронов-камикадзе и беспилотных летательных аппаратов, который станет системой глубоко эшелонированной противовоздушной обороны.

На строительство защитного купола понадобится около двух лет, заявил советник мэра Киева Юрий Зозуля. По его словам, создание соответствующей защиты – это потребность. Зозуля утверждает, что ущерб в результате ударов с дронов-камикадзе стал сопоставимым с ракетными атаками.

— Создание подобного купола – это уникальная вещь для мира. Мы защищались от самолетов и баллистических ракет. Но теперь мы имеем новый вызов, с которым столкнулся весь мир, – рассказал он.

Советник мэра Киева заверил, что в разработке проекта принимают участие ученые из разных стран-членов НАТО. Уже озвучено ряд идей, которые помогут обнаруживать дроны с помощью тактических, радиолокационных или тепловых средств.

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— Искусственный интеллект для распознавания разных объектов перестраивается на новые вызовы. Это звук, который мы слышим издалека. И все эти системы обнаружения делают такой блок радаров, которые работают не просто как купол. Это глубокая эшелонированная защита, которая начинается в сотнях км от города.

Согласно идее, система будет обнаруживать по разным признакам дроны и цепочкой передавать информацию. Задолго до того, как беспилотник прибудет в город, его будут встречать украинские защитники.

По словам советника мэра, фрагментарно этот купол уже работает в Киеве, потому что есть важные объекты, для которых критически необходимы антидронные системы.