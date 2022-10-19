Кремль закупівлею дронів в Ірані визнав своє військово-політичне банкрутство – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив, що сам факт звернення РФ по допомогу до Ірану є визнанням військово-політичного банкрутства.
– Маємо пам’ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклон у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети, – каже президент.
Також він зазначив, що стратегічно це Росії нічим не допоможе, лише “додатково доводить світу, що РФ – на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось”.
– Обов’язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні завдяки іранським дронам у терористів іще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки, – додав глава держави.
Крім того, Зеленський повідомив, що зараз опрацьовуються всі можливі сценарії реагування на удари РФ по інфраструктурі України, а також ведеться робота щодо її відновлення.
– Але зараз так само, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії. Що свідомішим є наше побутове споживання електрики з 17-ї по 23-тю годину, то стабільнішою буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні, – нагадав президент.