Кремль закупівлею дронів в Ірані визнав своє військово-політичне банкрутство – Зеленський

Жовтень, 18 в 22:54

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив, що сам факт звернення РФ по допомогу до Ірану є визнанням військово-політичного банкрутства.

– Маємо пам’ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклон у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети, – каже президент.

Також він зазначив, що стратегічно це Росії нічим не допоможе, лише “додатково доводить світу, що РФ – на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось”.

– Обов’язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні завдяки іранським дронам у терористів іще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки, – додав глава держави.

Зараз дивляться

Крім того, Зеленський повідомив, що зараз опрацьовуються всі можливі сценарії реагування на удари РФ по інфраструктурі України, а також ведеться робота щодо її відновлення.