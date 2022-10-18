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Факти / Україна

Внаслідок атак РФ з 10 жовтня в Україні зруйновано 30% електростанцій – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Внаслідок атак РФ з 10 жовтня в Україні зруйновано 30% електростанцій – Зеленський
Фото: УНІАН

З 10 жовтня внаслідок російських ударів по Україні зруйновано 30% електростанцій, що призвело до масових відключень електрики по всій країні.

Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив на тому, що тепер точно не залишилося місця переговорам України з країною-агресором.

– Інший вид російських терактів націлений на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Місця для переговорів із путінським режимом не залишилося, – заявив глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, Дніпрі, Дніпрі, Житомирі. Через це у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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