Жовтень, 18 в 12:37

З 10 жовтня внаслідок російських ударів по Україні зруйновано 30% електростанцій, що призвело до масових відключень електрики по всій країні.

Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив на тому, що тепер точно не залишилося місця переговорам України з країною-агресором.

– Інший вид російських терактів націлений на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Місця для переговорів із путінським режимом не залишилося, – заявив глава держави.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ???????? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin’s regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK Зараз дивляться — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, Дніпрі, Дніпрі, Житомирі. Через це у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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