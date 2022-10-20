Взрыв в Николаеве: уничтожен скандальный советский памятник правоохранителям
В Николаеве прогремел взрыв.
Перед этим воздушная тревога в городе и области не объявлялась. Ее включили лишь спустя 9 минут после звука взрыва.
Корреспондент Фактов ICTV из Николаева сообщает о единичном взрыве.
В то же время в соцсетях сообщается, что Россия атакует Николаевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.
Впоследствии глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что взрывом был уничтожен памятник погибшим правоохранителям.
— Эпично. Российские оккупанты решили только вопрос с памятником, — написал он.
Примечательно, что вокруг этого памятника 13 октября в Николаеве разгорелся скандал, когда люди без соответствующих разрешительных документов хотели его снести. С ними в схватку вступили ветераны Министерства внутренних дел, живущие в городе, написало издание Новини N.
Исторически, полное название архитектурного сооружения: Памятник сотрудникам милиции, погибшим в период Великой Отечественной и гражданских войн.
Памятник был установлен в 1976 году по проекту николаевского скульптора Юрия Макушина. Он имел ярко выраженную советскую символику.
Впоследствии Виталий Ким написал, что власти города рассмотрят и другой вариант событий.
— Если это взрыв от взрывчатки — будут отвечать по закону. Кто бы это ни был, — написал он.
Городской глава Александр Сенкевич пока не комментировал уничтожение памятника.
Информация о нашествии иранских дронов пока тоже не подтвердилась.
Фото: Виталий Ким