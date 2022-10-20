Октябрь, 19 в 22:37

В Николаеве прогремел взрыв.

Перед этим воздушная тревога в городе и области не объявлялась. Ее включили лишь спустя 9 минут после звука взрыва.

Корреспондент Фактов ICTV из Николаева сообщает о единичном взрыве.

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В то же время в соцсетях сообщается, что Россия атакует Николаевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Впоследствии глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что взрывом был уничтожен памятник погибшим правоохранителям.

— Эпично. Российские оккупанты решили только вопрос с памятником, — написал он.

Примечательно, что вокруг этого памятника 13 октября в Николаеве разгорелся скандал, когда люди без соответствующих разрешительных документов хотели его снести. С ними в схватку вступили ветераны Министерства внутренних дел, живущие в городе, написало издание Новини N.

Исторически, полное название архитектурного сооружения: Памятник сотрудникам милиции, погибшим в период Великой Отечественной и гражданских войн.

Памятник был установлен в 1976 году по проекту николаевского скульптора Юрия Макушина. Он имел ярко выраженную советскую символику.

Впоследствии Виталий Ким написал, что власти города рассмотрят и другой вариант событий.

— Если это взрыв от взрывчатки — будут отвечать по закону. Кто бы это ни был, — написал он.

Городской глава Александр Сенкевич пока не комментировал уничтожение памятника.

Информация о нашествии иранских дронов пока тоже не подтвердилась.

Фото: Виталий Ким