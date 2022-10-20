Жовтень, 19 в 22:37

У Миколаєві пролунав вибух.

Перед цим повітряну тривогу в місті та області не оголошували. Її ввімкнули лише через 9 хвилин після звуку вибуху.

Кореспондент Фактів ICTV з Миколаєва повідомляє про одиничний вибух.

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Водночас у соцмережах повідомляється, що Росія атакує Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що вибухом був знищений пам’ятник загиблим правоохоронцям.

– Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам’ятником, – написав він.

Примітно, що навколо цього пам’ятника 13 жовтня у Миколаєві розгорівся скандал, коли люди без відповідних дозвільних документів хотіли знести пам’ятник. З ними у сутичку вступили ветерани Міністерства внутрішніх справ, що живуть у місті, писало видання Новини N.

Історично, повна назва архітектурної споруди: Пам’ятник співробітникам міліції, що загинули в період Великої Вітчизняної та громадянських війн.

Пам’ятник був встановлений у 1976 році за проєктом миколаївського скульптора Юрія Макушина. Він мав яскраво виражену радянську символіку.

Згодом Віталій Кім написав, що влада міста розгляне й інший варіант подій.

– Якщо це вибух від вибухівки – відповідатимуть за законом. Хто б це не був, – написав він.

Наразі міський голова Олександр Сєнкевич не коментував знищення пам’ятника.

Інформація про навалу іранських дронів поки що теж не підтвердилась.

Фото: Віталій Кім