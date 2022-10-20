Вибух у Миколаєві: знищено скандальний радянський пам’ятник правоохоронцям
У Миколаєві пролунав вибух.
Перед цим повітряну тривогу в місті та області не оголошували. Її ввімкнули лише через 9 хвилин після звуку вибуху.
Кореспондент Фактів ICTV з Миколаєва повідомляє про одиничний вибух.
Водночас у соцмережах повідомляється, що Росія атакує Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.
Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що вибухом був знищений пам’ятник загиблим правоохоронцям.
– Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам’ятником, – написав він.
Примітно, що навколо цього пам’ятника 13 жовтня у Миколаєві розгорівся скандал, коли люди без відповідних дозвільних документів хотіли знести пам’ятник. З ними у сутичку вступили ветерани Міністерства внутрішніх справ, що живуть у місті, писало видання Новини N.
Історично, повна назва архітектурної споруди: Пам’ятник співробітникам міліції, що загинули в період Великої Вітчизняної та громадянських війн.
Пам’ятник був встановлений у 1976 році за проєктом миколаївського скульптора Юрія Макушина. Він мав яскраво виражену радянську символіку.
Згодом Віталій Кім написав, що влада міста розгляне й інший варіант подій.
– Якщо це вибух від вибухівки – відповідатимуть за законом. Хто б це не був, – написав він.
Наразі міський голова Олександр Сєнкевич не коментував знищення пам’ятника.
Інформація про навалу іранських дронів поки що теж не підтвердилась.
Фото: Віталій Кім