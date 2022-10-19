Жовтень, 19 в 13:12

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив, що його дійсно намагалися підкупити за €22 млн.

Очільник обласного центру одразу наголосив, що не може розповідати подробиці через підписку про конфіденційність, тож вирішив зупинитися лише на своїх мотивах.

Борис Філатов зазначив, що не брав і не бере участі в жодних оперативних “комбінаціях” правоохоронних органів.

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– Просто коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім подався до НАБУ, як цього вимагає від чиновників закон Про запобігання корупції, – розповів про свою реакцію на рекордний хабар мер Дніпра.

Вчинив він так, бо переконаний, що “нечесно й погано красти в країні, що захлинається від крові”.

Крім того, додає Борис Філатов, “якщо ми хочемо, щоб нашим дітям та онукам дісталася успішна й справедлива держава, якою хочеться пишатися, то кожен із нас має докласти до цього особистих зусиль. Зокрема, борючись із корупцією”.

– Після цієї історії, сподіваюся, що всілякі шахраї нарешті перестануть лізти до мене з непристойними пропозиціями, а деякі мої підлеглі все-таки зрозуміють, що якщо хтось прокрадеться, то я нікого не прикриватиму, – запевнив міський голова Дніпра.

Крім того, стверджує Борис Філатов, “тепер будь-яка політична та медійна падаль не зможе танцювати на його чесному імені, розповідаючи, що він краде на кіосках, цвинтарях та фарбуванні під’їздів”.

– І так. Останнє. Я багато грішив у цьому житті. Але коли на Страшному суді мене запитають, що я зробив правильного і, водночас, веселого, то з усмішкою відповім: Хлопчик Боря відмовився від найрекорднішого в Україні хабаря вартістю 22 млн “убитих єнотів”. Хоча й дуже хотілося залишити його собі, – пожартував мер Дніпра.

Нагадаємо, що 18 жовтня стало відомо, що НАБУ та САП затримали колишнього депутата Верховної Ради під час спроби підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за €22 млн.

За цю суму, що є однією з рекордних, яку фіксували правоохоронці в Україні, екснардеп запропонував Філатову підписати договір щодо будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Джерело: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов