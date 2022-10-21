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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Санкции против Ирана за поставки дронов РФ и заминирование россиянами Каховской ГЭС: что происходит на 240-й день войны (онлайн)

Санкции против Ирана за поставки дронов РФ и заминирование россиянами Каховской ГЭС: что происходит на 240-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне могут взорвать Каховскую ГЭС. Сейчас украинская власть доносит до партнеров позицию, что такой теракт на ГЭС будет равносилен применению оружия массового поражения.

В то же время президент Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву Крымского моста.

После массированных ударов армии РФ по энергетической инфраструктуре в Украине ввели жесткие ограничения потребления электроэнергии.

Европейский Союз согласился ввести санкции против Ирана из-за использования его дронов в Украине. Позже к аналогичным ограничениям присоединилась Великобритания.

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01:05 - 21 октября

В Укрэнерго призвали украинцев продолжить экономить электроэнергию в течение 21 октября.

В частности, в ведомстве сообщили, что в течение пятницы по территории Украины снова будут временно ограничивать электропотребление.

— В каких областях — сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями, — сообщили в Укрэнерго.

Кроме того, был опубликован перечень облэнерго по Украине, где можно ознакомиться с ситуацией распределения электроэнергии по регионам.

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00:28 - 21 октября

Глава британского Министерства обороны Бен Уоллес во время выступления в нижней палате парламента (Палата общин) анонсировал подготовку нового пакета военной помощи для ВСУ, который поможет зимой.

Выступление министра распространил британский телеканал The Sun.

— Поддержка Украины остается приоритетом Министерства обороны. Мы помогаем Украине пополнять запасы для продолжения борьбы. Из-за приближения зимы мы разрабатываем пакет поддержки для Украины в это время года, в который войдут 25 тысяч комплектов зимней формы. Так они (украинские военные, — Ред.) будут более эффективными на поле боя, чем плохо подготовленные и плохо вооруженные россияне, — сказал Уоллес.

Британский министр добавил, что они продолжат предоставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны “на фоне продолжающихся и неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру”.

— Мы гордимся, что являемся вторым крупнейшим донором военной помощи для Украины. На прошлой неделе я объявил, что Британия передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО для защиты от российских ударов. Мы продолжаем поставлять оборудование высокого уровня для радиоэлектронной борьбы, которое предоставляет дополнительный уровень защиты против дальнобойных дронов и ракет, — сказал Уоллес.

Министр обороны Британии также рассказал Палате общин о своем незапланированном визите в столицу США, а также сообщил об инциденте 29 сентября, когда российский истребитель выпустил ракету возле британского самолета, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем.

ИсточникThe Sun

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