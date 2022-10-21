Санкции против Ирана за поставки дронов РФ и заминирование россиянами Каховской ГЭС: что происходит на 240-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне могут взорвать Каховскую ГЭС. Сейчас украинская власть доносит до партнеров позицию, что такой теракт на ГЭС будет равносилен применению оружия массового поражения.

В то же время президент Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву Крымского моста.

После массированных ударов армии РФ по энергетической инфраструктуре в Украине ввели жесткие ограничения потребления электроэнергии.

Европейский Союз согласился ввести санкции против Ирана из-за использования его дронов в Украине. Позже к аналогичным ограничениям присоединилась Великобритания.