В Запорожье началась ракетная атака
Ориентировочно в половине девятого утра 21 октября российские войска начали атаковать ракетами Запорожье.
Об опасности с воздуха сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.
Обновлено. По предварительной информации от секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города.
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Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Глава области через несколько минут после начала обстрела предупредил, что на территории города могут остаться обломки ракет.
– Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны, – отмечает Александр Старух.
Источник: Александр Старух