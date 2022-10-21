Октябрь, 21 в 8:42

Ориентировочно в половине девятого утра 21 октября российские войска начали атаковать ракетами Запорожье.

Об опасности с воздуха сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Обновлено. По предварительной информации от секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города.

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Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Глава области через несколько минут после начала обстрела предупредил, что на территории города могут остаться обломки ракет.

– Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны, – отмечает Александр Старух.

Источник: Александр Старух

Фото: Воздушное командование Запад