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Факты / Україна

В Запорожье началась ракетная атака

Татьяна Забожко, редактор ленты
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю

Ориентировочно в половине девятого утра 21 октября российские войска начали атаковать ракетами Запорожье.

Об опасности с воздуха сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Обновлено. По предварительной информации от секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города.

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Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Глава области через несколько минут после начала обстрела предупредил, что на территории города могут остаться обломки ракет.

– Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны, – отмечает Александр Старух.

Источник: Александр Старух

Фото: Воздушное командование Запад

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