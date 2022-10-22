Оккупанты вывозят херсонцев в РФ под предлогом “обстрелов” ВСУ: в ОВА призвали игнорировать

Октябрь, 22 в 18:04

Сейчас Россия распространяет фейки, что ВСУ планируют массированные обстрелы жилых кварталов Херсона. Под этим предлогом оккупанты и их приспешники вывозят людей из города на другой берег Днепра или в Россию.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

– Херсонцы, я вас очень прошу, – игнорируйте их требования, ради же вашей безопасности. Не поддавайтесь на эти циничные провокации. ВСУ ни за что не будут обстреливать мирное население. Для Украины важна жизнь каждого ее гражданина. Мы ведь не варвары, не террористы, не россияне, — отметил он.

Янушевич также добавил, что об этом знают и сами россияне, прикрывающие перемещение собственной техники и личного состава мирными людьми.

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— А сейчас, готовясь к уличным боям в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома, — говорит он.

Кроме того, глава ОВА дал несколько советов херсонцам: