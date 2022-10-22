Октябрь, 22 в 16:08

Оккупанты вывозят из Херсона российских медиков, раненых солдат на правом берегу Днепра оставили на произвол судьбы.

Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

— Из медицинских учреждений Херсона практически выведен российский медицинский персонал. Россияне его заводили весной, когда было большое количество раненых, и процент выживаемости среди тяжело раненых был довольно низким. Тогда российское командование начало подозревать врачей в том, что они не совсем добросовестно выполняют свой долг и начали заводить своих российских врачей. Сейчас они их выводят, – рассказал Коваленко.

По оценкам эксперта, этот шаг является достаточно циничным, поскольку раненые мобилизованные, которые сейчас прикрывают фланги РФ в Херсоне, просто погибнут без помощи врачей.

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Ранее в Генштабе сообщили, что в Херсоне враг готовится к уличным боям, значительная часть населения выехала.

Российские оккупанты, которые остались в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в жилье херсонцев, которые выехали.