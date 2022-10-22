Октябрь, 22 в 17:02

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань утверждает, что российские оккупанты продолжают бежать из Херсона – они вывозят имущество и документы.

– Оккупанты из города Херсона вывозят свой форпост “достижения” – имущество, документы банка и паспортного стола, – написал Хлань у себя в соцсетях.

Он также добавил, что до понедельника временно оккупированный Херсон покинут торговые сети РФ.

– Людям говорят, что это временно — приходите через несколько недель. Придем, в украинское, – сказал Хлань.

Напомним, командующий оккупационными войсками России Сергей Суровикин ранее заявил о “самых сложных решениях” касаемо города.

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Тем временем оккупанты, по данным ISW, пытаются создать условия на информационном поле для взрыва дамбы Каховской ГЭС с последующим обвинением в этом Украины.

Источник: Сергей Хлань

Фото: Людмила Денисова