Оккупанты вывозят из Херсона имущество и документы – Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань утверждает, что российские оккупанты продолжают бежать из Херсона – они вывозят имущество и документы.
– Оккупанты из города Херсона вывозят свой форпост “достижения” – имущество, документы банка и паспортного стола, – написал Хлань у себя в соцсетях.
Он также добавил, что до понедельника временно оккупированный Херсон покинут торговые сети РФ.
– Людям говорят, что это временно — приходите через несколько недель. Придем, в украинское, – сказал Хлань.
Напомним, командующий оккупационными войсками России Сергей Суровикин ранее заявил о “самых сложных решениях” касаемо города.
Тем временем оккупанты, по данным ISW, пытаются создать условия на информационном поле для взрыва дамбы Каховской ГЭС с последующим обвинением в этом Украины.
Источник: Сергей Хлань
Фото: Людмила Денисова