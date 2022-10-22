Жовтень, 22 в 17:02

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань стверджує, що російські окупанти продовжують тікати з Херсона – вони вивозять майно та документи.

– Окупанти з міста Херсона вивозять свій форпост “досягнень” – майно, документи банку та паспортного столу, – написав Хлань у себе в соцмережах.

Він також додав, що до понеділка тимчасово окупований Херсон залишать торговельні мережі РФ.

– Людям кажуть, що це тимчасово – приходьте за кілька тижнів. Прийдемо, в українське, – сказав Хлань.

Нагадаємо, командувач окупаційними військами Росії Сергій Суровікін раніше заявив про “найскладніші рішення” стосовно міста.

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Тим часом окупанти, за даними ISW, намагаються створити умови на інформаційному полі для вибуху греблі Каховської ГЕС із подальшим звинуваченням у цьому України.

Джерело: Сергій Хлань

Фото: Людмила Денісова