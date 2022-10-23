Почти 250 раненых оккупантов: в Генштабе ВСУ подтвердили новые потери РФ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили новые факты уничтожения личного состава и техники армии РФ за предыдущие дни.
В частности, украинские защитники уточнили, какие потери имеют оккупанты в Херсонской и Запорожской областях после поражений их мест дислокации.
Так, в Новой Каховке Херсонской области уничтожены шесть единиц вооружения и военной техники.
Около полутора сотен военнослужащих РФ ранены.
В Запорожской области ликвидированы пять единиц вооружения и военной техники.
Ранены около 100 российских захватчиков.
Информация о погибших оккупантах уточняется, отмечают в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.