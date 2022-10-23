Октябрь, 23 в 7:08

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили новые факты уничтожения личного состава и техники армии РФ за предыдущие дни.

В частности, украинские защитники уточнили, какие потери имеют оккупанты в Херсонской и Запорожской областях после поражений их мест дислокации.

Так, в Новой Каховке Херсонской области уничтожены шесть единиц вооружения и военной техники.

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Около полутора сотен военнослужащих РФ ранены.

В Запорожской области ликвидированы пять единиц вооружения и военной техники.

Ранены около 100 российских захватчиков.

Информация о погибших оккупантах уточняется, отмечают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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