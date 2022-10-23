Майже 250 поранених окупантів: у Генштабі ЗСУ підтвердили нові втрати РФ
У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили нові факти знищення особового складу та техніки армії РФ упродовж попередніх днів.
Зокрема, українські захисники уточнили, які втрати мають окупанти в Херсонській та Запорізькій областях після уражень їхніх місць дислокації.
Так, у Новій Каховці Херсонської області знищено шість одиниць озброєння та військової техніки.
Близько півтори сотні військовослужбовців РФ поранено.
У Запорізькій області ліквідовано п’ять одиниць озброєння та військової техніки.
Поранено близько 100 російських загарбників.
Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється, наголошують у Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.
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