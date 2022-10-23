Майже 250 поранених окупантів: у Генштабі ЗСУ підтвердили нові втрати РФ

Жовтень, 23 в 7:08

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили нові факти знищення особового складу та техніки армії РФ упродовж попередніх днів.

Зокрема, українські захисники уточнили, які втрати мають окупанти в Херсонській та Запорізькій областях після уражень їхніх місць дислокації.

Так, у Новій Каховці Херсонської області знищено шість одиниць озброєння та військової техніки.

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Близько півтори сотні військовослужбовців РФ поранено.

У Запорізькій області ліквідовано п’ять одиниць озброєння та військової техніки.

Поранено близько 100 російських загарбників.

Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється, наголошують у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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