Октябрь, 23 в 6:48

Ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки выполнили более двухсот огневых задач в южных областях Украины.

Согласно сообщению Оперативного командования Юг, ориентировочно российские оккупанты потеряли:

47 солдат,

два танка,

реактивную систему залпового огня Град,

противотанковый ракетный комплекс,

16 единиц автомобильной бронетанковой техники,

четыре склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.

Кроме того, повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица Мста-С и еще три единицы автобронетехники.

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