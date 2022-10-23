Минус четыре вражеских склада: ВСУ ударили по позициям оккупантов на Юге
Фото: Генштаб ВСУ
Ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки выполнили более двухсот огневых задач в южных областях Украины.
Согласно сообщению Оперативного командования Юг, ориентировочно российские оккупанты потеряли:
- 47 солдат,
- два танка,
- реактивную систему залпового огня Град,
- противотанковый ракетный комплекс,
- 16 единиц автомобильной бронетанковой техники,
- четыре склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.
Кроме того, повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица Мста-С и еще три единицы автобронетехники.
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