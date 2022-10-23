Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Минус четыре вражеских склада: ВСУ ударили по позициям оккупантов на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки выполнили более двухсот огневых задач в южных областях Украины.

Согласно сообщению Оперативного командования Юг, ориентировочно российские оккупанты потеряли:

  • 47 солдат,
  • два танка,
  • реактивную систему залпового огня Град,
  • противотанковый ракетный комплекс,
  • 16 единиц автомобильной бронетанковой техники,
  • четыре склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.

Кроме того, повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица Мста-С и еще три единицы автобронетехники.

Сейчас смотрят

В штормовом Черном море шесть кораблей флота РФ продолжает маневрировать вдоль побережья Крыма.

На дежурстве находятся два больших десантных корабля и два ракетоносителя с 16 ракетами Калибр наготове.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка