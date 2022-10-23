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Факти / Україна

Мінус чотири ворожі склади: ЗСУ вдарили по позиціях окупантів на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Ракетно-артилерійські підрозділи впродовж минулої доби виконали понад дві сотні вогневих завдань у південних областях України.

Згідно з повідомленням Оперативного командування Південь, орієнтовно російські окупанти втратили:

  • 47 солдатів,
  • два танки,
  • реактивну систему залпового вогню Град,
  • протитанковий ракетний комплекс,
  • 16 одиниць автомобільної бронетанкової техніки,
  • чотири склади з боєприпасами в Першотравневому та Бериславському районах.

Крім того, пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю Мста-С та ще три одиниці автобронетехніки.

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Джерело: ОК Південь
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