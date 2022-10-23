Мінус чотири ворожі склади: ЗСУ вдарили по позиціях окупантів на Півдні

Жовтень, 23 в 6:48

Ракетно-артилерійські підрозділи впродовж минулої доби виконали понад дві сотні вогневих завдань у південних областях України.

Згідно з повідомленням Оперативного командування Південь, орієнтовно російські окупанти втратили:

47 солдатів,

два танки,

реактивну систему залпового вогню Град,

протитанковий ракетний комплекс,

16 одиниць автомобільної бронетанкової техніки,

чотири склади з боєприпасами в Першотравневому та Бериславському районах.

Крім того, пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю Мста-С та ще три одиниці автобронетехніки.

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