Мінус чотири ворожі склади: ЗСУ вдарили по позиціях окупантів на Півдні
Фото: Генштаб ЗСУ
Ракетно-артилерійські підрозділи впродовж минулої доби виконали понад дві сотні вогневих завдань у південних областях України.
Згідно з повідомленням Оперативного командування Південь, орієнтовно російські окупанти втратили:
- 47 солдатів,
- два танки,
- реактивну систему залпового вогню Град,
- протитанковий ракетний комплекс,
- 16 одиниць автомобільної бронетанкової техніки,
- чотири склади з боєприпасами в Першотравневому та Бериславському районах.
Крім того, пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю Мста-С та ще три одиниці автобронетехніки.
Зараз дивляться
У штормовому Чорному морі шість кораблів флоту РФ продовжує маневрувати вздовж узбережжя Криму.
На чергуванні перебувають два великих десантних кораблі та два ракетоносії із 16 ракетами Калібр напоготові.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.