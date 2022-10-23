Октябрь, 23 в 14:01

Утром 23 октября россияне при обстреле Никополя Днепропетровской области ранили, по предварительной информации, пять человек.

Снаряд разорвался рядом с людьми в машине: в Никополе оккупанты ранили 5 человек / 3 фотографии

– Двое из них ехали в машине, когда рядом с авто разорвался российский снаряд… – рассказал подробности вражеской атаки руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

В городе повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий.

Ночью под огнем реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии находилась Марганецкая община Никопольского района.

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Кроме того, во время ночной атаки россиян представители Воздушного командования Восток уничтожили в этом районе дрон-камикадзе Shahed-136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко