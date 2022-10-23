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Факты / Україна

Снаряд разорвался рядом с людьми в машине: в Никополе оккупанты ранили 5 человек

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022

Утром 23 октября россияне при обстреле Никополя Днепропетровской области ранили, по предварительной информации, пять человек.

Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Снаряд разорвался рядом с людьми в машине: в Никополе оккупанты ранили 5 человек / 3 фотографии

– Двое из них ехали в машине, когда рядом с авто разорвался российский снаряд… – рассказал подробности вражеской атаки руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

В городе повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий.

Ночью под огнем реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии находилась Марганецкая община Никопольского района.

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Кроме того, во время ночной атаки россиян представители Воздушного командования Восток уничтожили в этом районе дрон-камикадзе Shahed-136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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