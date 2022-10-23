Жовтень, 23 в 14:01

Уранці 23 жовтня росіяни під час обстрілу Нікополя Дніпропетровської області поранили, за попередньою інформацією, п’ятьох людей.

Снаряд розірвався поряд із людьми в машині: у Нікополі окупанти поранили 5 осіб / 3 фотографии

– Двоє з них їхали в машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд… – розповів подробиці ворожої атаки керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місті понівечено будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.

Уночі під вогнем реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії перебувала Марганецька громада, що в Нікопольському районі.

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Крім того, під час нічної атаки росіян представники Повітряного командування Схід знищили в цьому районі дрон-камікадзе Shahed-136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко