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Факти / Україна

Снаряд розірвався поряд із людьми в машині: у Нікополі окупанти поранили 5 осіб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022

Уранці 23 жовтня росіяни під час обстрілу Нікополя Дніпропетровської області поранили, за попередньою інформацією, п’ятьох людей.

Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Обстріл Нікополя 23 жовтня 2022
Снаряд розірвався поряд із людьми в машині: у Нікополі окупанти поранили 5 осіб / 3 фотографии

– Двоє з них їхали в машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд… – розповів подробиці ворожої атаки керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місті понівечено будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.

Уночі під вогнем реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії перебувала Марганецька громада, що в Нікопольському районі.

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Крім того, під час нічної атаки росіян представники Повітряного командування Схід знищили в цьому районі дрон-камікадзе Shahed-136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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