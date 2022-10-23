В Николаеве после ночных взрывов исчез свет
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Ночью 23 октября в Николаеве раздались взрывы.
После громких звуков в областном центре и нескольких населенных пунктах поблизости исчез свет.
Ориентировочно через полчаса в отдельных районах, по свидетельству очевидцев, возобновили электроснабжение.
Сейчас смотрят
Власти города и области ситуацию пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.