Октябрь, 23 в 6:04

Ночью 23 октября в Николаеве раздались взрывы.

После громких звуков в областном центре и нескольких населенных пунктах поблизости исчез свет.

Ориентировочно через полчаса в отдельных районах, по свидетельству очевидцев, возобновили электроснабжение.

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Власти города и области ситуацию пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.