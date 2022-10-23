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Факти / Україна

У Миколаєві після нічних вибухів зникло світло

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Миколаєві після нічних вибухів зникло світло
Фото: Depositphotos

Уночі 23 жовтня в Миколаєві пролунали вибухи.

Після гучних звуків в обласному центрі та кількох населених пунктах поблизу зникло світло.

Орієнтовно за пів години в окремих районах, за свідченнями очевидців, відновили електропостачання.

Зараз дивляться

Влада міста та області ситуацію поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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