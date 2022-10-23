У Миколаєві після нічних вибухів зникло світло
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Фото: Depositphotos
Уночі 23 жовтня в Миколаєві пролунали вибухи.
Після гучних звуків в обласному центрі та кількох населених пунктах поблизу зникло світло.
Орієнтовно за пів години в окремих районах, за свідченнями очевидців, відновили електропостачання.
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Влада міста та області ситуацію поки не коментувала.
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