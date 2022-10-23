У Миколаєві після нічних вибухів зникло світло

Жовтень, 23 в 6:04

Уночі 23 жовтня в Миколаєві пролунали вибухи.

Після гучних звуків в обласному центрі та кількох населених пунктах поблизу зникло світло.

Орієнтовно за пів години в окремих районах, за свідченнями очевидців, відновили електропостачання.

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Влада міста та області ситуацію поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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