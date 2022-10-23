Залужный показал США фальшивый план обороны по спасению Украины — The New Yorker

Октябрь, 23 в 11:53

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный скрывал свои планы по обороне страны от союзников в США и президента Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New Yorker.

Отмечается, что в феврале Залужный предоставил военному атташе посольства США в Киеве свой план по защите территорий.

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— Атташе по вопросам обороны посольства США в Киеве, полковника ВВС США, пригласили на совещание в Генштаб и показали ей на одной странице эскиз украинских позиций и схемы обороны. Ей не дали копии, позволив делать только заметки от руки. Подчиненные Залужного показали атташе фальшивый вариант плана, маскируя весь масштаб оборонительных мер, — говорится в статье.

Стратегия Залужного заключалась в том, чтобы предотвратить захват Киева, на время уступив часть территории Украины и позволив россиянам протянуть свои линии поставок.

В дальнейшем главнокомандующий стремился уничтожать части ВС РФ, сильно разбросанные по линии фронта.

– Тогда мы никому не доверяли. Наш план был единственным крошечным шансом на успех, и мы вообще не хотели, чтобы кто-то знал об этом, – рассказал высокопоставленный украинский военный.

Как отмечают в издании, власти США плохо понимали планы Украины по обороне.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предлагал Залужному свою стратегию: использовать рассредоточенные мобильные подразделения, создать несколько линий обороны по всей стране и совмещать боевые действия с партизанскими диверсиями.

Также военный чиновник из США рассказал, что Валерий Залужный не спешил раскрывать количество вооружения — постоянно перемещал склады, чтобы их не нашла армия РФ.