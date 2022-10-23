Залужний показав США фальшивий план оборони з порятунку України – The New Yorker

Жовтень, 23 в 11:53

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США та президента Володимира Зеленського.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання The New Yorker.

Зазначається, що у лютому Залужний надав військовому аташе посольства США у Києві свій план щодо захисту територій.

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– Аташе з питань оборони посольства США в Києві, полковника ВПС США, запросили на нараду в Генштаб і показали їй на одній сторінці ескіз українських позицій та схеми оборони. Їй не дали копії, дозволивши робити лише нотатки від руки. Підлеглі Залужного показали аташе фальшивий варіант плану, маскуючи весь масштаб оборонних заходів, – йдеться у статті.

Стратегія Залужного полягала в тому, щоб запобігти захопленню Києва, на якийсь час поступившись частиною території України і дозволивши росіянам протягнути свої лінії постачання.

Надалі головнокомандувач прагнув знищувати частини ЗС РФ, сильно розкидані лінією фронту.

– Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це, – розповів високопоставлений український військовий.

Як зазначають у виданні, влада США погано розуміла плани України щодо оборони.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі пропонував Залужному свою стратегію: використовувати розсерджені мобільні підрозділи, створити кілька ліній оборони по всій країні та поєднувати бойові дії із партизанськими диверсіями.

Також військовий чиновник із США розповів, що Валерій Залужний не поспішав розкривати кількість озброєння – натомість постійно переміщував склади, щоби їх не знайшла армія РФ.